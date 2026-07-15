PIMENTEIRAS: Munícipio deixa de receber obra de R$ 310 mil por inadimplência fiscal e vereador dispara: “descaso administrativo”

Por conta de irregularidades fiscais da administração municipal, o município de Pimenteiras do Oeste, hoje administrado pela prefeita Valéria Garcia (União), deixou de receber um importante investimento do Governo do Estado de Rondônia.

O recurso, no valor de R$ 310 mil, que já havia sido empenhado para a construção de um barracão na Secretaria de Obras, foi cancelado.

O benefício foi conquistado pelo vereador Jesus Reginaldo da Cunha (União), através de parceria com o deputado estadual Alex Redano (Republicanos). No entanto, o repasse foi travado por inadimplência fiscal por parte da administração do município.

Documento oficial do Governo constata a irregularidade através de Certidão Conjunta de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, encontrando-se o ente municipal em situação de inadimplência fiscal.

Com a prefeitura “negativada” junto ao Governo Federal, o Estado ficou legalmente impedido de repassar a verba, restando à Gerência Estratégica de Planejamento o cancelamento definitivo do empenho.

O vereador Jesus Reginaldo não escondeu a indignação com a situação. “É um descaso administrativo. É extremamente decepcionante o município de Pimenteiras deixar de receber algo que já estava bem encaminhado. Eu busquei junto ao deputado Alex esse repasse através da emenda e quando achávamos que já estava tudo certo, veio a notícia de que não poderia ser concluído”, lamentou o parlamentar em nota encaminhada ao Extra de Rondônia através de sua assessoria.

Ainda, de acordo com o vereador, o cancelamento do recurso acende um alerta na sobre a saúde financeira do município.