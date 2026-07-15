Vereadores criticam falta de organização e perda de recurso estadual na Fundação Cultural de Vilhena

A Fundação Cultural de Vilhena (FCV) foi um dos temas debatidos durante a sessão ordinária realizada na noite da última segunda-feira (13), na Câmara de Vereadores.

Na ocasião, os parlamentares aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Lei nº 7.541/2026, que autoriza o remanejamento de R$ 50 mil para viabilizar o repasse de recursos a uma Organização da Sociedade Civil (OSC), responsável pela execução do projeto “Praças Animadas”. A proposta já havia recebido parecer favorável das Comissões Permanentes da Casa.

Apesar da aprovação do projeto, a atuação da FCV foi alvo de críticas durante a discussão da matéria.

O vereador Eliton Costa (Republicanos), que já presidiu a Fundação Cultural, manifestou indignação com a atual gestão da autarquia pela ausência da tradicional “Noite da Seresta”, evento que, segundo ele, movimentava a economia noturna e valorizava os artistas locais.

“Aproveito para deixar a minha indignação, porque há muito tempo estamos cobrando o retorno da ‘Noite da Seresta’ na organização da Fundação Cultural. Quando estive à frente da pasta, deixamos tudo alinhado para que isso voltasse o quanto antes. Deixei até o credenciamento dos artistas pronto”, afirmou.

Eliton destacou que o evento beneficia bares, lanchonetes e outros estabelecimentos comerciais, além de oferecer espaço para apresentações de músicos da cidade. “Já faz dois anos que saí de lá e, até o momento, nada aconteceu. Se não tiver competência para realizar, sugiro que a Fundação Cultural contrate uma empresa para organizar o evento, mas que fomente o comércio local”, declarou.

Também criticando a gestão da FCV, o presidente da Câmara, vereador Celso Machado (PL), afirmou que o município perdeu a oportunidade de captar um recurso estadual devido à demora na elaboração de um projeto técnico. “Eu concordo com o Eliton. Não conseguiram fazer um projeto que solicitei para conseguir um recurso estadual. Resumindo: não consegui a liberação do dinheiro em tempo porque houve atraso na elaboração do projeto. Podem até estar se esforçando, mas a situação não está às mil maravilhas”, disse.