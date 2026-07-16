Em visita ao EXTRA, Hildon Chaves comenta agenda no Cone Sul e destaca compromisso com desenvolvimento da região

O pré-candidato ao Governo de Rondônia, Hildon Chaves, está em Vilhena nesta quinta-feira (16), onde cumpre uma agenda de visitas pelos municípios do Cone Sul do estado.

Além de Vilhena, a programação inclui passagens por Cerejeiras, Cabixi e Pimenteiras do Oeste.

Pela manhã, ele visitou a redação do Extra de Rondônia, acompanhado do deputado estadual Cirone Deiró, pré-candidato a vice-governador, e do ex-deputado federal Natan Donadon, pré-candidato à Câmara dos Deputados.

Ex-promotor de Justiça e ex-prefeito de Porto Velho por dois mandatos consecutivos (2017–2024), Hildon explicou que a passagem por Vilhena tem como objetivo participar de encontros com empresários, profissionais liberais e representantes do setor produtivo. Um dos compromissos está marcado para as 18h30, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Vilhena (ACIV).

Durante a entrevista, Hildon relembrou sua ligação com o município, onde iniciou a carreira no Ministério Público. “Temos muitos amigos aqui em Vilhena e sempre dizemos que nascemos aqui. Temos um carinho especial por esta cidade”, afirmou.

Hildon disse que sua pré-candidatura vem ganhando força em diferentes regiões do Estado, com novas adesões ao projeto político. Ele também informou que a convenção estadual do União Brasil e da federação União Progressista, que deverá oficializar sua candidatura ao governo, está marcada para 30 de julho, em Porto Velho.

O pré-candidato ressaltou ainda que, caso seja eleito, pretende manter uma gestão voltada ao fortalecimento dos municípios, independentemente de cor partidária. “Sou municipalista por convicção. Quando fui prefeito de Porto Velho, conseguimos executar 820 quilômetros de asfalto, mais do que qualquer outra gestão. Meus pilares são o combate à corrupção e uma administração eficiente. Tenho dito que 2027 será um ano desafiador”, destacou.

Ele também fez elogios a Cirone Deiró, escolhido para compor a chapa como pré-candidato a vice-governador. “Cirone é um deputado consagrado e respeitado. Será um grande parceiro porque conhece todo o Estado de Rondônia e reúne muitas qualidades. Ele não será apenas um vice; governará ao meu lado. Rondônia terá dois governadores”, afirmou.

Hildon também comentou sobre o apoio de importantes lideranças do Cone Sul, caso do ex-deputado federal Natan Donadon, que tenta retornar à Câmara Federal. “Apoios dessa natureza fortalecem nossa pré-candidatura. São homens e mulheres de bem que querem o melhor para Rondônia”, disse.

Ao encerrar a entrevista, o pré-candidato deixou uma mensagem aos moradores da região. “Peço que todos conheçam com profundidade os pré-candidatos ao Governo para fazer um juízo de valor. Experiência em administração pública é fundamental para quem pretende governar Rondônia. Esse é o nosso pedido”, concluiu.