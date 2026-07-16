Festa com som alto termina em prisões por desacato, apreensão de drogas e confusão na UNISP em Vilhena

Uma denúncia de perturbação do sossego terminou com a prisão de vários envolvidos na quarta-feira (15), no bairro Assossete, em Vilhena.

A ocorrência mobilizou diversas guarnições da Polícia Militar.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , os policiais encontraram uma residência com o portão fechado e um aparelho de som em volume considerado excessivo.

Após contato com os ocupantes, o responsável pelo imóvel autorizou a entrada da equipe e informou que era o organizador da confraternização.

Durante a abordagem, os participantes foram orientados a passar por revista pessoal e a reduzir o volume do som. No entanto, segundo informação, parte dos presentes se recusou a cumprir as determinações dos militares.

O responsável pela festa ainda teria desacatado os policiais com ofensas, sendo necessário o uso de técnicas de contenção e algemas para garantir a segurança da equipe e dos envolvidos.

Ainda durante a ação, os militares localizaram, na bolsa de uma das mulheres presentes, três porções de substância análoga à maconha.

Também foi constatado que um dos abordados fazia uso de tornozeleira eletrônica, porém, após consulta aos órgãos responsáveis, foi informado que ele cumpria medida cautelar sem restrições de deslocamento.

Já na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), duas mulheres detidas iniciaram uma briga dentro da cela feminina, sendo contidas e separadas pela guarnição.