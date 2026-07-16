Homem é preso por suspeita de descumprir medida protetiva e manter plantação de maconha em Vilhena

Na quarta-feira (15), um homem foi preso em Vilhena após uma ocorrência de desentendimento familiar terminar com a descoberta de uma plantação de maconha em sua residência, no bairro Alto Alegre.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada para atender uma denúncia de conflito entre irmãos em uma residência na Rua 834.

A mulher informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o irmão devido a constantes desentendimentos e que ele teria ido até sua casa para proferir ofensas e ameaças verbais.

Ainda segundo informação, ao perceber que a vítima havia acionado a polícia, o suspeito retornou para o imóvel vizinho, mas continuou as agressões verbais por cima do muro.

Os militares localizaram o homem, que confirmou ter discutido com a irmã, mas negou ter descumprido a medida protetiva.

Durante a averiguação na residência, a equipe encontrou uma plantação de maconha. O suspeito afirmou ser usuário e disse que a droga era destinada ao próprio consumo.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as plantas apreendidas, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial.