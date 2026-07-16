Homem é preso por suspeita de descumprir medida protetiva e manter plantação de maconha em Vilhena

Na quarta-feira (15), um homem foi preso em Vilhena após uma ocorrência de desentendimento familiar terminar com a descoberta de uma plantação de maconha em sua residência, no bairro Alto Alegre.
Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento de rotina quando foi acionada para atender uma denúncia de conflito entre irmãos em uma residência na Rua 834.
A mulher informou aos policiais que possui uma medida protetiva contra o irmão devido a constantes desentendimentos e que ele teria ido até sua casa para proferir ofensas e ameaças verbais.
Ainda segundo informação, ao perceber que a vítima havia acionado a polícia, o suspeito retornou para o imóvel vizinho, mas continuou as agressões verbais por cima do muro.
Os militares localizaram o homem, que confirmou ter discutido com a irmã, mas negou ter descumprido a medida protetiva.
Durante a averiguação na residência, a equipe encontrou uma plantação de maconha. O suspeito afirmou ser usuário e disse que a droga era destinada ao próprio consumo.
Diante da situação, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), juntamente com as plantas apreendidas, onde a ocorrência foi registrada e apresentada à autoridade policial.