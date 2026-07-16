VÍDEO: Casa é destruída por incêndio e caso é investigado em Vilhena

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na noite do último sábado, 11, em Vilhena. Apesar da intensidade das chamas, não houve registro de vítimas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atuou no combate ao fogo, conseguindo controlar as chamas e evitar que o incêndio atingisse imóveis vizinhos. Após a extinção do incêndio, a equipe realizou os procedimentos de perícia técnica no local.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas. O laudo pericial, que deverá apontar a origem do fogo, segue em elaboração.

O caso também é acompanhado pela Polícia Civil, que instaurou procedimento para apurar as circunstâncias do ocorrido. A investigação inclui a coleta de informações, análise da perícia técnica e demais elementos que possam contribuir para o esclarecimento dos fatos.

Até o momento, não há conclusão oficial sobre a causa do incêndio. As autoridades aguardam o resultado dos exames periciais para dar continuidade às investigações e esclarecer o que provocou a destruição do imóvel.