VÍDEO: motoristas denunciam longas filas e riscos em trecho da BR-364 após remoção de carreta envolvida em acidente

Motoristas que trafegam pela BR-364 voltaram a reclamar dos transtornos enfrentados no trecho do km 467, nas proximidades de Ariquemes, onde, no último dia 10, duas carretas colidiram de frente e pegaram fogo em um grave acidente.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , um caminhoneiro gravou um áudio relatando indignação com a forma como os trabalhos vêm sendo realizados no local.

Segundo ele, a carreta envolvida no acidente, em vez de ser removida para um ponto que não comprometesse o tráfego, foi posicionada sobre a pista para a retirada e destinação dos animais que estavam na carga.

De acordo com o motorista, a operação tem provocado longas filas, congestionamentos e sucessivas interrupções do trânsito, aumentando o risco de novos acidentes. Ele afirma que muitos condutores acabam realizando ultrapassagens em locais proibidos devido à demora na liberação da via.

O caminhoneiro também criticou as frequentes operações de sistema “pare e siga” para execução de serviços na rodovia, como instalação de defensas metálicas e pintura da pista. Na avaliação dele, as interrupções têm causado grandes transtornos aos usuários da BR-364.

Ainda no relato, o motorista afirma que, após a concessão da rodovia à iniciativa privada, o fluxo de veículos não apresentou a melhora esperada e sustenta que as constantes paralisações estariam contribuindo para o aumento do número de acidentes no trecho.

A reportagem do Extra de Rondônia deixa espaço aberto para manifestação da concessionária responsável pela BR-364 e atualizará esta matéria caso seja encaminhado posicionamento oficial sobre as reclamações apresentadas pelos usuários da rodovia.

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