VÍDEO: vilhenense é preso com cerca de 130 quilos de drogas durante operação da Força Tática em Mato Grosso

Um morador de Vilhena foi preso na noite de quarta-feira (15) durante uma operação da Força Tática do 7º Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso, com apoio de equipes de Sapezal e Campo Novo dos Parecis.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a prisão aconteceu em Campo Novo dos Parecis após troca de informações de inteligência e monitoramento do suspeito, que trafegava em uma Fiat Toro. Um comparsa, que estava em outro veículo, também foi abordado durante a ação.

Durante a operação, os policiais apreenderam aproximadamente 130 quilos de entorpecentes. De acordo com as informações preliminares, há indícios de que a droga seja proveniente do tráfico internacional.

Em razão dessa suspeita, a ocorrência foi encaminhada para a cidade de Cáceres (MT), onde está sediada a unidade especializada responsável pela investigação de crimes relacionados ao tráfico internacional de drogas.

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