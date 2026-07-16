Wiveslando Neiva intensifica agenda no Cone Sul e reforça compromisso com a população durante visitas a três municípios

O pré-candidato a deputado estadual Wiveslando Neiva (PL) cumpriu agenda nesta semana nos municípios de Cerejeiras, Colorado do Oeste e Corumbiara, na região do Cone Sul de Rondônia.

Durante as visitas, ele percorreu o comércio local, conversou com comerciantes, produtores rurais e moradores, ouvindo reivindicações e conhecendo de perto as principais demandas de cada município.

Para Wiveslando Neiva, manter o contato direto com a população é essencial para construir um mandato conectado com a realidade das pessoas. “A política precisa estar onde as pessoas estão. Conversar, ouvir, entender as necessidades e conhecer de perto a realidade de cada município é o que fortalece nosso compromisso e nos permite trabalhar com responsabilidade por soluções que realmente façam a diferença”, afirmou.

Durante a agenda, Wiveslando também destacou os investimentos e ações desenvolvidos pelo deputado estadual Ezequiel Neiva em toda a região do Cone Sul. Segundo ele, o mandato tem sido responsável por conquistas nas áreas de infraestrutura, agricultura, saúde e educação, atendendo reivindicações apresentadas pelas lideranças e pela própria população.

“Tenho orgulho de acompanhar de perto o trabalho que meu pai, deputado estadual Ezequiel Neiva, realiza em favor de Rondônia. São investimentos que chegam aos municípios, fortalecem a agricultura, melhoram a infraestrutura e ajudam a transformar a vida das pessoas. Esse é um trabalho construído com diálogo, compromisso e presença constante no interior”, ressaltou.

Wiveslando Neiva também fez questão de destacar sua atuação na equipe do mandato, enfatizando a importância da articulação técnica e política para que os recursos públicos sejam efetivamente destinados aos municípios.

“Atuo diretamente na articulação das demandas, na organização da documentação e no acompanhamento dos projetos que chegam ao gabinete do deputado Ezequiel Neiva. Esse trabalho de bastidor é fundamental para que os recursos sejam liberados e as ações saiam do papel. Tenho aprendido diariamente a importância de servir à população com responsabilidade, dedicação e resultados”, explicou.

Wiveslando Neiva ainda aproveitou para reafirmar sua pré-candidatura a deputado estadual e disse que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido pela família em benefício de Rondônia.

“Nossa família tem uma trajetória construída com muito trabalho e compromisso com a população. Com a pré-candidatura do meu pai, deputado estadual Ezequiel Neiva, ao cargo de deputado federal, colocamos nosso nome à disposição para ampliar essa rede de atendimento aos municípios, contribuindo com o desenvolvimento, o fortalecimento das comunidades e o bem-estar da população rondoniense”, concluiu.