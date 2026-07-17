Cláudio, “Tesoura de Ouro”, está de volta a Vilhena e atende em novo endereço

Quem procura qualidade, bom atendimento e um ambiente confortável para cuidar do visual já pode contar novamente com os serviços de Cláudio, conhecido como “Tesoura de Ouro”, que retornou a Vilhena após um período afastado das atividades e agora atende em novo endereço.

Instalado na Avenida Curitiba, no bairro Jardim Primavera, o Salão Dourado – Barbearia Tesoura de Ouro oferece um espaço amplo, climatizado e preparado para proporcionar conforto aos clientes, mantendo a tradição de um atendimento diferenciado e serviços de alta qualidade.

Entre os serviços disponíveis estão cortes masculinos, barba, sobrancelhas e limpeza de pele, realizados com técnica, atenção aos detalhes e preços acessíveis.

Para maior comodidade, os atendimentos também podem ser feitos mediante agendamento pelo telefone (69) 98457-0255.

Barbearia Tesoura de Ouro (Salão Dourado)

Avenida Curitiba – Bairro Jardim Primavera – Vilhena (RO)

Agendamentos: (69) 98457-0255

Se você deseja renovar o visual com um profissional experiente e reconhecido na cidade, a Barbearia Tesoura de Ouro está pronta para receber você.