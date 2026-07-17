PM desarticula ponto de venda de drogas e prende suspeitos em Vilhena

Na noite de quinta-feira (16), uma equipe da Polícia Militar desarticulou um suposto ponto de comercialização de drogas no bairro Belém, em Vilhena.
A ação resultou na prisão de suspeitos, apreensão de adolescentes e na apreensão de entorpecentes e diversos materiais relacionados ao tráfico.
Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, durante patrulhamento de rotina pelo bairro Bela Vista, os policiais abordaram um homem que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha.
Questionado, o abordado afirmou ser usuário de drogas e relatou ter adquirido o entorpecente em um imóvel localizado no bairro Belém, indicando o endereço aos militares.
No local informado, os policiais encontraram diversas pessoas, entre elas adultos, adolescentes e crianças.
Durante as buscas, foram apreendidos porções de entorpecentes, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros objetos utilizados na comercialização de drogas.
Diante da situação, os suspeitos receberam voz de prisão, enquanto os adolescentes foram apreendidos.
Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e ficou à disposição da Polícia Civil.