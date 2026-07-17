PM desarticula ponto de venda de drogas e prende suspeitos em Vilhena

Na noite de quinta-feira (16), uma equipe da Polícia Militar desarticulou um suposto ponto de comercialização de drogas no bairro Belém, em Vilhena.

A ação resultou na prisão de suspeitos, apreensão de adolescentes e na apreensão de entorpecentes e diversos materiais relacionados ao tráfico.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , durante patrulhamento de rotina pelo bairro Bela Vista, os policiais abordaram um homem que apresentou comportamento suspeito ao perceber a aproximação da viatura. Na revista pessoal, foi encontrada uma porção de maconha.

Questionado, o abordado afirmou ser usuário de drogas e relatou ter adquirido o entorpecente em um imóvel localizado no bairro Belém, indicando o endereço aos militares.

No local informado, os policiais encontraram diversas pessoas, entre elas adultos, adolescentes e crianças.

Durante as buscas, foram apreendidos porções de entorpecentes, dinheiro em espécie, balança de precisão e outros objetos utilizados na comercialização de drogas.

Diante da situação, os suspeitos receberam voz de prisão, enquanto os adolescentes foram apreendidos.

Todos os envolvidos foram encaminhados à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde a ocorrência foi registrada e ficou à disposição da Polícia Civil.