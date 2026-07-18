Ex-comandante-geral da PM, coronel Regis Braguin anuncia pré-candidatura a deputado federal em RO

O ex-comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel Regis Braguin, anunciou, oficialmente, por meio de suas redes sociais, sua pré-candidatura a deputado federal pelo Republicanos.

Ao lançar seu nome para a disputa, o militar afirmou que a decisão representa a continuidade da missão que iniciou ao ingressar na Polícia Militar, agora buscando atuar no Congresso Nacional.

Em uma publicação acompanhada de vídeo, Braguin destacou que pretende transformar a experiência adquirida na segurança pública em ações legislativas, defendendo que muitas das mudanças necessárias para Rondônia dependem de decisões tomadas em Brasília. “Minha farda foi minha pele por 24 anos. Minha missão sempre foi servir. Da linha de frente ao comando, nunca recuei. Mas para proteger Rondônia de verdade, precisamos mudar as regras do jogo em Brasília”, destacou.

Na mesma publicação, ele acrescenta: “Minha pré-candidatura a deputado federal é a continuação de um juramento que fiz há décadas: servir e proteger, agora com a força da lei ao nosso lado. A indignação que você sente é a minha motivação. Vamos retomar a ordem e a paz”.

TRAJETÓRIA CONSTRUÍDA NA POLÍCIA MILITAR

No vídeo divulgado em suas redes sociais, Regis Braguin relembra sua trajetória na corporação, iniciada como soldado até alcançar o posto de coronel e assumir o comando-geral da Polícia Militar de Rondônia.

Segundo ele, o maior aprendizado da carreira foi compreender que o serviço público deve estar voltado para proteger a população.

Ao explicar por que decidiu disputar um mandato parlamentar, Braguin afirma que a vivência na segurança pública mostrou que muitas transformações necessárias para Rondônia dependem de leis federais e de representantes comprometidos com a realidade do Estado. “Chega o momento em que o trabalho das forças de segurança, por melhor que seja, encontra limites. Muitas mudanças que Rondônia precisa dependem de Brasília, dependem de leis mais eficazes, de recursos bem aplicados e de representantes que conheçam a realidade do nosso povo, porque viveram essa realidade todos os dias”, analisa.

Segundo o pré-candidato, a mudança da carreira militar para a política não significa abandonar sua missão de servir. “Foi por isso que decidi colocar meu nome à disposição como pré-candidato a deputado federal. Eu não estou mudando de missão, estou apenas mudando o lugar onde posso servir”, afirmou.