Homem é esfaqueado após marcar encontro por aplicativo de relacionamento em Vilhena

Um homem foi vítima de uma tentativa de homicídio na última quarta-feira (16), no bairro Orleans, em Vilhena, após marcar um encontro por meio de um aplicativo de relacionamento.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência após a vítima dar entrada no Hospital Regional com um ferimento provocado por arma branca.

Segundo relato da vítima aos policiais, após sair do trabalho, ela seguia para o local combinado quando foi abordada por dois homens que estavam em uma motocicleta preta. Os suspeitos ordenaram que ela parasse, mas, temendo pela própria vida, decidiu correr.

Durante a fuga, um dos criminosos desceu da motocicleta armado com uma faca, alcançou a vítima, segurou sua camisa e tentou golpeá-la. O homem conseguiu se desvencilhar, mas acabou atingido por um corte profundo na perna esquerda.

Mesmo ferido, ele continuou correndo até encontrar o portão de uma residência aberto, onde entrou e pediu ajuda. Ao perceberem que a vítima havia encontrado abrigo, os suspeitos fugiram em direção ignorada.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e encaminhou a vítima ao Hospital Regional. O caso foi registrado na Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) e será investigado pela Polícia Civil.