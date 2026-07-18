Mais de 2 mil pessoas lotam CTG de Vilhena no lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério no Cone Sul

Mais de 2 mil pessoas, segundo estimativa da organização, lotaram o CTG de Vilhena neste sábado, 18, no lançamento da pré-candidatura de Marcos Rogério ao Governo de Rondônia.

O público ocupou o salão, os corredores e as áreas de circulação, reunindo apoiadores da cidade e comitivas dos municípios do Cone Sul.

Estiveram presentes todos os prefeitos do Cone Sul, como Flori Cordeiro, de Vilhena; Edinho da Rádio, de Colorado do Oeste; Sinésio José, de Cerejeiras; Wesley Araújo, de Chupinguaia; Leandro Vieira, de Corumbiara; Silvano de Almeida, de Cabixi; e Valéria Garcia, de Pimenteiras do Oeste.Os sete prefeitos chegaram acompanhados por vereadores e lideranças de seus municípios.

Fernando Máximo e Bruno Bolsonaro Scheid, pré-candidatos ao Senado, também participaram. “A grande força que temos hoje aqui é a união histórica que nunca ocorreu em todo o Cone Sul”, ressaltou Flori Cordeiro.

Marcos Rogério apresentou propostas para enfrentar problemas que atingem diretamente o interior. Na saúde, defendeu contratos de gestão com as prefeituras para ampliar o atendimento nos próprios municípios e reduzir o deslocamento de pacientes a Porto Velho. Também propôs a implantação de um hospital de traumas no interior, com financiamento ligado à arrecadação do Detran.

Na infraestrutura, defendeu a conclusão da Estrada do Boi, chamada por ele de Estrada da Libertação, como ligação sem pedágio entre o Cone Sul e a região central de Rondônia e alternativa à BR-364 concedida à iniciativa privada.

“Saio de Vilhena profundamente agradecido. Ver este espaço lotado, receber o carinho de tantas pessoas e contar com o apoio dos sete prefeitos do Cone Sul aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Recebo tudo isso com muita humildade, porque sei que essa confiança não pertence a uma pessoa, mas a um trabalho feito junto com os municípios. Obrigado a Vilhena e a todos que vieram de suas cidades. Vamos honrar esse carinho com responsabilidade, seriedade e muito trabalho”, afirmou Marcos Rogério.