Morre aos 77 anos pioneiro que dedicou a vida ao trabalho e à comunidade católica em Vilhena

Vilhena perdeu na sexta-feira (17) um de seus pioneiros. Morreu, aos 77 anos, Nelci Mathias, morador do município desde 1974 e conhecido pela dedicação à família, ao trabalho e à comunidade católica.

Ele deixa três filhos e um legado marcado pelo compromisso com a cidade que ajudou a construir ao longo de mais de cinco décadas.

Nascido em 24 de janeiro de 1949, Nelci chegou a Vilhena quando o município ainda iniciava seu processo de desenvolvimento. Durante muitos anos, trabalhou como eletricista e encanador, profissões por meio das quais conquistou o respeito e a amizade de inúmeras famílias. Mesmo após a aposentadoria, continuava sendo lembrado pelo espírito prestativo e pela disposição em ajudar quem precisava.

Além da atuação profissional, era presença constante na Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, onde participou ativamente de diversas ações pastorais e comunitárias. Nas tradicionais festas promovidas pela igreja, atuava como voluntário no preparo dos churrascos, especialmente na tarefa de assar as carnes, contribuindo para o sucesso dos eventos e para a arrecadação destinada às atividades da comunidade.

Nos últimos anos, Nelci enfrentou uma longa batalha contra o Alzheimer, doença diagnosticada há cerca de dez anos. Há aproximadamente quatro meses, seu estado de saúde se agravou após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico, do qual não conseguiu se recuperar plenamente. Mesmo diante das limitações impostas pela doença, permaneceu cercado pelo carinho e pelos cuidados da família.

Amigos e familiares lembram que sua disposição para servir e o envolvimento com a vida paroquial fizeram dele uma pessoa muito querida entre os frequentadores da igreja e moradores de Vilhena.

O corpo será velado a partir das 8h deste sábado (18), no Memorial São Mateus. O sepultamento está previsto para as 16h, em Vilhena.

A morte de Nelci Mathias enluta familiares, amigos e a comunidade vilhenense, que se despede de um pioneiro lembrado pela simplicidade, honestidade, espírito solidário e dedicação à fé.