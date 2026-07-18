Pioneira de Vilhena morre aos 76 anos após complicações de doença renal

Dona Angelina de Melo Nande, pioneira de Vilhena, morreu na noite de sexta-feira (17), aos 76 anos, após complicações decorrentes de uma doença renal.

Moradora do município desde a década de 1980, ela constituiu família na cidade e fez parte da história de Vilhena, sendo lembrada pela dedicação ao trabalho e pela contribuição ao desenvolvimento da comunidade.

Ao lado da família, Dona Angelina trabalhou durante muitos anos em uma kombi de lanches na Praça Padre Ângelo Spadari, estabelecimento bastante conhecido pelos moradores da cidade.

Há algum tempo, ela foi diagnosticada com uma doença renal e passou a realizar sessões de hemodiálise. Nos últimos 30 dias, seu estado de saúde se agravou, sendo necessária a internação na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde permaneceu até o falecimento.

Membra da Igreja Assembleia de Deus da Avenida Melvin Jones, Dona Angelina deixa familiares e amigos enlutados.

O corpo está sendo velado na Capela Mortuária de Vilhena. Às 14h será realizado um culto de despedida e, em seguida, ocorrerá o sepultamento no Cemitério Cristo Rei.