PSD, PRD e Avante marcam convenção para oficializar Adailton Fúria e Everton Leoni ao governo de RO

Os partidos PSD, PRD e Avante realizarão, no próximo 1º de agosto, a convenção partidária que oficializará as candidaturas de Adailton Fúria ao Governo de Rondônia e de Everton Leoni ao cargo de vice-governador.
O evento terá início às 15h e será realizado no Villa Privilege, antigo espaço conhecido como Talismã 21.
A convenção reunirá lideranças políticas, filiados, apoiadores e representantes das três siglas para homologar a coligação e confirmar os nomes que disputarão as eleições estaduais deste ano.
Além da oficialização das candidaturas, o encontro também deverá definir as diretrizes da campanha eleitoral e marcar o início da mobilização conjunta dos partidos para o pleito.
A organização informou que o evento será aberto ao público e convidou militantes e simpatizantes a participarem da convenção.