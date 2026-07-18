VÍDEOS: Vilhena recebe Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13 com presença de olheiros de grandes clubes do futebol brasileiro

Vilhena será palco de uma grande celebração do futebol de base entre os dias 22 e 26 de julho, com a realização do Campeonato Rondoniense Sub-11 e Sub-13.

A competição promete reunir jovens talentos, movimentar os campos da cidade e abrir oportunidades para atletas que sonham em seguir carreira no esporte.

A abertura oficial está marcada para esta quarta-feira, 22 de julho, às 17h30, com o desfile das delegações participantes.

O campeonato é promovido pela Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER), em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes (SEMES) e a Associação Vilhenense de Árbitros (AVA), com apoio da deputada estadual Rosangela Donadon.

Além da disputa dentro de campo, o torneio terá um atrativo especial: a presença de observadores técnicos de grandes clubes do futebol brasileiro, que estarão acompanhando os jogos em busca de novos talentos para suas categorias de base.

Entre os clubes representados estão o Atlético Mineiro, com o observador Hernane, ex-jogador profissional com passagens por equipes como Grêmio, Goiás, Bahia e Náutico, que atua há nove anos na captação de atletas para o clube mineiro.

O Vasco da Gama também terá representante no evento, com o professor Isantor, que estará acompanhando os jogadores das categorias Sub-11 e Sub-13.

O Palmeiras será representado por Igor, observador técnico das categorias de base do clube paulista, enquanto o Grêmio terá Jonas, profissional ligado à análise e captação de jovens atletas.

A competição contará com 50 partidas, distribuídas entre três importantes espaços esportivos do município: o Estádio Portal da Amazônia, o Park Embratel e o Campo da Polícia Militar (PM).

A primeira rodada acontece logo após a cerimônia de abertura, no Estádio Portal da Amazônia, com dois jogos do Guaporé Futebol Clube:

19h – Categoria Sub-11: Guaporé F.C. x LFV – América

20h – Categoria Sub-13: Guaporé F.C. x Grêmio Airesbool

A programação segue na quinta-feira (23) e sexta-feira (24), com partidas da fase de grupos e quartas de final. As semifinais serão realizadas na manhã de sábado (25), enquanto as finais acontecem no período da tarde, no Estádio Portal da Amazônia.

A decisão da categoria Sub-11 está marcada para as 15h, seguida pela final do Sub-13, às 16h30.

A organização convida a população de Vilhena e região para prestigiar os jogos e apoiar os jovens atletas. A entrada será gratuita em todas as praças esportivas durante o campeonato.

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