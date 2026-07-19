Funcionário encontra pistola em banheiro de loja em Vilhena

Uma pistola com carregador foi encontrada nesta semana no banheiro de uma loja localizada na Avenida Marechal Rondon, saída para Cuiabá, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, um funcionário do estabelecimento localizou a arma durante a limpeza do banheiro e comunicou o fato à polícia.

A Polícia Militar foi acionada, recolheu o armamento e registrou a ocorrência na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP).

O caso será investigado pela Polícia Civil para apurar a origem da arma e as circunstâncias em que ela foi deixada no local.