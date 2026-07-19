Mulher ferida é socorrida após ser encontrada desorientada em Vilhena

Uma mulher foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena após ser encontrada ferida e em estado de desorientação.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , uma guarnição da Rádio Patrulha realizava patrulhamento pela Avenida Paraná, nas proximidades da Avenida 34, quando recebeu a informação de que uma mulher estaria ferida e pedindo socorro na região.

Os policiais realizaram buscas, mas não localizaram a suposta vítima no endereço informado. Pouco tempo depois, a equipe foi comunicada de que uma mulher com ferimentos havia dado entrada na UPA.

No local, a vítima apresentava sinais de embriaguez ou de estar sob efeito de alguma substância. Ela relatou apenas que estava conduzindo uma motocicleta quando sofreu uma queda, mas não conseguiu informar onde o acidente teria ocorrido, nem o paradeiro do veículo, o que impediu a confirmação da versão apresentada.

Após o atendimento médico, a ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), que poderá dar continuidade às apurações do caso.