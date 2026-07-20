Advogada Vera Paixão defende fortalecimento do Cone Sul e diz que região precisa voltar a ter representante na Câmara Federal

A advogada vilhenense Vera Paixão, pré-candidata pelo Republicanos, visitou a redação do Extra de Rondônia na manhã desta segunda-feira, 20, e afirmou que pretende disputar uma vaga na Câmara dos Deputados com a proposta de ampliar a representatividade política do Cone Sul do Estado.

Com uma trajetória construída na advocacia, na Defensoria Pública, na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e em cargos públicos, ela afirma que sua experiência a credencia para defender os interesses de Rondônia em Brasília.

Ao longo da entrevista, Vera destacou que sua principal motivação é devolver ao Cone Sul uma representação federal, mas também apresentou um diagnóstico sobre os principais desafios enfrentados pela região, especialmente nas áreas da saúde, educação e segurança pública.

Natural de Presidente Venceslau (SP), Vera mudou-se ainda criança para o ABC Paulista. Ela afirmou que começou a trabalhar aos nove anos de idade, passando por funções como babá, empregada doméstica, feirante, vendedora ambulante e auxiliar de escritório. Formada em Direito em 1981, chegou a Rondônia quando Ji-Paraná ainda era conhecida como Vila de Rondônia.

Ao longo da carreira, foi servidora do antigo Território Federal, ocupou cargos de chefia no Executivo estadual e municipal, atuou por 17 anos como defensora pública, presidiu por três mandatos a Subseção da OAB de Vilhena, foi vice-presidente da OAB Rondônia e também conselheira federal da Ordem.

Sobre sua experiência eleitoral, lembrou que já disputou os cargos de vice-governadora e deputada federal, campanhas que, segundo ela, contribuíram para seu amadurecimento político. “Essas experiências reforçaram em mim a necessidade de termos pessoas preparadas, com conhecimento, ficha limpa e compromisso para representar o Cone Sul e todo o Estado de Rondônia”, afirmou.

Segundo Vera, sua decisão de voltar a disputar uma eleição está diretamente ligada à ausência de representantes da região na Câmara Federal. “Há mais de uma década o Cone Sul está sem um deputado federal. Somos uma região que reúne mais de 80 mil votos e temos condições de eleger uma representante comprometida com os interesses locais”, disse.

SAÚDE, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA SÃO PRIORIDADES

Durante a entrevista, Vera dedicou boa parte de sua análise aos problemas estruturais enfrentados por Rondônia, especialmente pelos municípios do Cone Sul, apontando a saúde como a principal preocupação.

Segundo ela, a falta de planejamento e de gestão estadual faz com que milhares de pacientes precisem percorrer longas distâncias pela BR-364 para receber atendimento especializado.

A pré-candidata defendeu a criação de centros regionais de saúde capazes de oferecer procedimentos de média e alta complexidade, reduzindo a necessidade de deslocamentos para outras cidades e garantindo atendimento mais próximo das famílias.

Ela também destacou como desafios permanentes as dificuldades de acesso a consultas especializadas, exames como ressonância magnética, a carência de médicos em determinadas especialidades, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, além da necessidade de ampliar o combate a doenças como tuberculose e hanseníase. “Precisamos que o Estado e os municípios trabalhem em harmonia para que o atendimento seja mais eficiente. O cidadão precisa ser tratado com dignidade, humanização e receber o tratamento próximo de sua casa sempre que possível”, afirmou.

Na educação, Vera criticou os baixos indicadores de aprendizagem e a evasão escolar, além da situação da infraestrutura das escolas estaduais. Ela afirmou que muitas unidades necessitam de reformas estruturais, há deficiência de espaços adequados para estudantes e falta de profissionais para atender alunos neurodivergentes.

A pré-candidata também chamou atenção para os desafios enfrentados pelos professores. “Os profissionais estão sobrecarregados, enfrentam problemas emocionais e convivem diariamente com situações difíceis, inclusive relacionadas ao avanço das drogas dentro das escolas”, declarou.

Na segurança pública, Vera afirmou que a falta de efetivo preocupa. Segundo ela, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar enfrentam defasagem de pessoal há mais de uma década.

Como exemplo, citou informações de que, em determinados plantões, Vilhena conta com apenas duas viaturas da Polícia Militar para atender uma população superior a 100 mil habitantes.

REPRESENTAÇÃO DO CONE SUL

Vera afirmou que sua principal bandeira será fortalecer politicamente o Cone Sul.

Ela argumenta que a ausência de representantes federais reduz a capacidade da região de captar investimentos e recursos da União. “A população precisa compreender o quanto perdemos quando não temos um deputado federal da nossa região. Precisamos unir forças para fortalecer o Cone Sul”, afirmou.

Segundo ela, um eventual mandato será pautado pela defesa da educação, segurança pública, fortalecimento da família, proteção às mulheres, crianças, idosos e pessoas com transtorno do espectro autista.

EXPERIÊNCIA JURÍDICA E FISCALIZAÇÃO

Ao falar sobre sua atuação profissional, Vera disse que sua experiência como advogada e em diversos cargos públicos permitirá contribuir tanto na elaboração de leis quanto na fiscalização da aplicação dos recursos públicos.

Ela também defendeu maior rigor no combate à corrupção e afirmou que pretende trabalhar em parceria com prefeitos e vereadores para facilitar a chegada de investimentos aos municípios.

PARTICIPAÇÃO FEMININA

Questionada sobre a presença das mulheres na política, Vera afirmou que ainda existe uma participação reduzida, apesar de elas representarem a maioria do eleitorado.

Segundo a pré-candidata, ampliar a representação feminina depende de maior união entre as mulheres e do fortalecimento de lideranças comprometidas.

Ela destacou ainda que recebeu apoio da família e de amigos para disputar novamente uma eleição.

TRANSPARÊNCIA E MENSAGEM AOS ELEITORES

Ao abordar a relação entre representantes e população, Vera disse que um mandato deve seguir rigorosamente os princípios da administração pública — legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência —, além de manter prestação permanente de contas à sociedade. “A crítica deve ser vista como oportunidade de corrigir falhas e melhorar o trabalho. O político precisa entender que ocupa um cargo para servir à população”, afirmou.

Ao encerrar a entrevista ao Extra de Rondônia, Vera Paixão voltou a defender a união dos eleitores da região. “Minha campanha será simples, com poucos recursos financeiros, mas baseada no diálogo e em propostas. Acredito que temos condições reais de eleger uma representante do Cone Sul e fortalecer toda a nossa região e o Estado de Rondônia”, finalizou.