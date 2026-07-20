Câmera de segurança flagra furto de bicicleta avaliada em cerca de R$ 1,7 mil em Vilhena

Uma bicicleta da marca Lotus, de cor laranja e aro 29, avaliada em cerca de R$ 1.700, foi furtada em frente a um centro esportivo nas proximidades da Praça do Shopping, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena,

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , câmeras de segurança registraram o momento em que um homem se aproxima do bicicletário, pega a bicicleta e deixa o local tranquilamente.

A vítima havia estacionado a bicicleta no bicicletário para utilizar o centro esportivo, porém não utilizou cadeado para prendê-la.

Ao retornar, constatou que a bicicleta havia sido furtada. As imagens das câmeras de segurança poderão auxiliar na identificação do autor e nas investigações do caso.

>>>Vídeo: