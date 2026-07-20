Homem de 27 anos é alvo de tentativa de homicídio no bairro Cristo Rei em Vilhena

Um homem identificado pelas iniciais J.T.S., de 27 anos, foi alvo de uma tentativa de homicídio na noite desta segunda-feira (20), em Vilhena.

De acordo com as primeiras informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , O crime aconteceu em uma residência localizada na Rua 1515, no bairro Cristo Rei.

A vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo, aparentemente efetuados com uma pistola.

O homem recebeu os primeiros atendimentos do Corpo de Bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Regional. Até o momento, seu estado de saúde não foi divulgado.

As circunstâncias do atentado ainda são desconhecidas. A Polícia Militar esteve no local, realizou os primeiros levantamentos e registrou a ocorrência.

O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.