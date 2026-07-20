VÍDEO: motociclista foge após provocar grave acidente em Vilhena

Na noite de domingo (19), um grave acidente de trânsito envolvendo duas motocicletas foi registrado na Avenida Paraná, esquina com a Travessa 816, em Vilhena.

Câmeras de segurança flagraram a colisão e a fuga do motociclista apontado como responsável pelo acidente.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , testemunhas relataram que o condutor de uma das motocicletas apresentava aparentes sinais de embriaguez e teria acabado de sair de um estabelecimento comercial nas proximidades.

Ele atravessou a avenida de forma repentina, sem observar o fluxo de veículos, entrando na frente de uma Honda Biz ocupada por um jovem de 18 anos, habilitado, e uma passageira menor de idade.

Sem tempo para evitar a colisão, o motociclista atingiu a outra moto, lançando os dois ocupantes ao solo. A violência do impacto mobilizou pessoas que estavam nas proximidades, que prestaram os primeiros socorros até a chegada das equipes de emergência.

Ainda segundo testemunhas, o condutor que teria causado o acidente levantou a motocicleta e fugiu do local sem prestar assistência às vítimas.

Durante a fuga, ao cruzar novamente a Avenida Paraná, ele quase provocou um segundo acidente, situação que também foi registrada pelas câmeras de segurança.

As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas ao Hospital Regional para avaliação médica.

Informações obtidas pela reportagem indicam que o suspeito conduzia uma motocicleta Honda Bros azul, cuja placa tem as iniciais OHN.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

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