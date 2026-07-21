Câmeras de segurança flagram dupla tentando furtar motocicleta em Vilhena

Na manhã de segunda-feira (20), câmeras de segurança de uma empresa localizada às margens da BR-174, no perímetro urbano de Vilhena, registraram a ação de dois homens tentando furtar uma motocicleta que estava estacionada em frente ao estabelecimento.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , as imagens mostram que, apesar de o local ser monitorado por sistema de segurança e ter grande circulação de pessoas, a dupla chegou em uma bicicleta elétrica, aproximou-se da motocicleta e tentou ligá-la utilizando provavelmente uma chave mixa.

Após alguns minutos de tentativa, sem conseguir dar partida no veículo, os suspeitos desistiram da ação.

Em seguida, os dois deixaram o local tranquilamente, acessaram a BR-174 na contramão e fugiram, tomando rumo ignorado.

As imagens do circuito de segurança poderão auxiliar na identificação dos suspeitos e nas investigações do caso.

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