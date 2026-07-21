Dados do TSE revelam que Rondônia tem 1,26 milhão de eleitores e Cone Sul supera marca de 105 mil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, nesta segunda-feira (20), os dados atualizados do eleitorado apto a participar das eleições gerais de 2026 no Brasil.

De acordo com o levantamento, 158.745.463 eleitores estarão habilitados a votar no dia 4 de outubro de 2026, quando serão escolhidos o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais ou distritais.

Em comparação com as eleições de 2022, o país registrou um aumento de 2.291.452 eleitores, crescimento de 1,46%.

RONDÔNIA

Em Rondônia, o eleitorado apto a votar chegou a 1.267.105 pessoas. Nas eleições de 2022, o Estado contabilizava 1.230.987 eleitores, o que representa um acréscimo de 36.118 votantes, equivalente a um crescimento de aproximadamente 2,9%.

As mulheres continuam sendo maioria no eleitorado rondoniense. Segundo o TSE, são 653.593 eleitoras, correspondendo a 51,58% do total. Os homens somam 613.512 eleitores, ou 48,42%.

A maior concentração de eleitores está na faixa etária de 40 a 44 anos, com 130.199 pessoas. Em seguida aparecem os grupos de 30 a 34 anos, com 129.708 eleitores, e de 35 a 39 anos, com 128.788.

Entre os jovens, Rondônia possui 10.130 eleitores de 16 anos e 13.944 de 17 anos. Como o voto é facultativo nessa faixa etária, o Estado reúne 24.074 adolescentes aptos a participar das eleições de 2026.

O levantamento também aponta a existência de 238 eleitores com 100 anos ou mais. O TSE, porém, não detalha separadamente as faixas etárias de 90 a 94 anos e de 95 a 99 anos.

MAIORES COLÉGIOS ELEITORAIS

Porto Velho permanece como o maior colégio eleitoral de Rondônia, reunindo 368.124 eleitores, o equivalente a cerca de 29% do eleitorado estadual.

Na sequência aparecem: Ji-Paraná: 98.186 eleitores (7,75%); Ariquemes: 72.752 (5,74%); Vilhena: 71.748 (5,66%); e Cacoal: 70.148 (5,54%).

Juntos, esses cinco municípios concentram a maior parcela do eleitorado rondoniense e seguem como os principais centros de votação do Estado nas eleições de 2026.

CONE SUL

Na região do Cone Sul de Rondônia, o eleitorado soma 119.212 pessoas, tendo Vilhena como o maior colégio eleitoral da região. Os sete municípios da região representam aproximadamente 9,4% do eleitorado de Rondônia, consolidando o Cone Sul como uma importante força eleitoral no Estado.

Conforme os dados do TSE, a distribuição é a seguinte:

Vilhena: 71.748 eleitores (5,66% do eleitorado estadual);

Colorado do Oeste: 13.499 (1,07%);

Cerejeiras: 13.290 (1,05%);

Chupinguaia: 7.695 (0,61%);

Corumbiara: 5.747 (0,45%);

Cabixi: 4.947 (0,39%);

Pimenteiras do Oeste: 2.286 (0,18%).

>>> CONFIRA O NÚMERO DE ELEITORES EM CADA MUNICÍPIO DE RONDÔNIA:

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