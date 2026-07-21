Em Vilhena, ex-vereador Dhonatan Pagani anuncia retorno à política e confirma pré-candidatura a deputado federal após relatar luta contra a depressão

O ex-vereador de Vilhena Dhonatan Pagani confirmou seu retorno à política e a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados nas eleições de 2026.

A confirmação foi feita à reportagem durante visita à redação do Extra de Rondônia nesta segunda-feira, 20.

Ele fez um relato pessoal sobre o período em que se afastou da vida pública, em maio de 2024, revelando que enfrentou um quadro de depressão enquanto exercia o mandato.

Pagani classificou o tema como “sensível e pessoal” e afirmou que falar sobre o assunto ainda representa um desafio.

Segundo ele, durante o período em que ocupava uma cadeira na Câmara Municipal acreditava que conseguiria superar qualquer obstáculo, mas acabou sendo profundamente afetado pela pressão da vida pública. “Eu achava que as minhas forças eram capazes de vencer tudo, mas chegou um momento em que descobri que não era bem assim”, declarou.

O ex-vereador afirmou que a pressão vivida naquele período comprometeu seu propósito e o levou a um momento de grande dificuldade emocional. “Eu fiquei num quarto tão escuro que qualquer rumo era uma direção”, disse, ao explicar o afastamento da atividade política e responder aos questionamentos de pessoas que estranharam seu silêncio.

Dhonatan Pagani assumiu a responsabilidade por suas decisões, mas explicou que enfrentava uma condição que, naquele momento, fugia ao seu controle. “Quando a saúde não responde mais ao propósito, a família entra em rota de sacrifício. Entre a minha família e a vida pública, a minha família é inegociável”, disse.

O ex-vereador pediu perdão pelo período em que permaneceu afastado sem dar explicações públicas e afirmou que as experiências vividas nos últimos anos contribuíram para seu amadurecimento.

Segundo ele, nesse intervalo empreendeu, enfrentou desafios e sobreviveu às dificuldades, ressaltando que o reconhecimento desse período não apaga sua trajetória política, mas demonstra sua transformação pessoal. “Hoje eu retorno para a política aprendendo uma das maiores lições da minha vida: as forças nunca foram minhas, mas sim de Deus”, garante.

Pagani confirmou sua pré-candidatura a deputado federal e disse que pretende reconquistar a confiança da população. “Hoje estou mais preparado, mais forte, mais consciente e mais maduro. Estou aqui não só para reconquistar um espaço na política, mas para reconquistar a sua confiança”, concluiu.