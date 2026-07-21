Motorista se atrapalha e bate em traseira de caminhonete durante manobra em Vilhena

A Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de acidente de trânsito com danos materiais na Rua Albano Silvério de Oliveira, em Vilhena.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , no local, os policiais constataram que os veículos envolvidos eram um Ford Fiesta e uma caminhonete Chevrolet S10.

O condutor do Fiesta relatou que trafegava pela Avenida Tancredo Neves, no sentido Porto Velho/Cuiabá, e, ao acessar a Rua Albano Silvério de Oliveira, realizou uma conversão à esquerda.

Durante a manobra, acabou colidindo na traseira da caminhonete, que seguia no mesmo sentido.

Apesar do impacto, ninguém ficou ferido e o acidente resultou apenas em danos materiais. Em razão disso, a Perícia Técnica não foi acionada.

A ocorrência foi registrada na Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), que adotará as providências cabíveis.