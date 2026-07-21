VÍDEO: pacientes denunciam demora no atendimento da UPA e cobram providências em Vilhena

Pacientes que buscavam atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Vilhena na tarde desta terça-feira (21) entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar a demora no atendimento e a superlotação da unidade.

Os usuários encaminharam fotos e vídeos à reportagem mostrando a grande quantidade de pessoas aguardando por atendimento médico.

Segundo os relatos, muitos pacientes permaneciam na unidade por várias horas sem receber informações sobre o tempo de espera.

Um dos denunciantes afirmou que chegou à UPA por volta das 10h e só conseguiu ser atendido no período da tarde.

Após a consulta, recebeu diagnóstico de pneumonia e foi encaminhado ao Hospital Regional para realizar um exame de raio-X.

De acordo com o paciente, mesmo apresentando fortes sintomas, precisou se deslocar por conta própria até o Hospital Regional, onde aguardou para realizar o exame.

Em seguida, retornou à UPA e continuava esperando para apresentar o resultado ao médico e dar continuidade ao atendimento.

Os pacientes também reclamam da falta de esclarecimentos por parte da equipe sobre a demora e afirmam que o número de pessoas à espera de atendimento aumentava ao longo do dia.

Além da lentidão, alguns denunciantes alegaram ter presenciado servidores em momentos de conversa e pausa para café enquanto aguardavam atendimento, situação que, segundo eles, aumentou a sensação de descaso com os usuários.

A reportagem do Extra de Rondônia deixa o espaço aberto para que a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) se manifeste sobre as reclamações apresentadas pelos pacientes e esclareça os motivos da demora no atendimento da unidade.

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