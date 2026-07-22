Dois acidentes são registrados em sequência no cruzamento das avenidas Paraná e 34 em Vilhena

Dois acidentes de trânsito foram registrados em sequência na tarde de terça-feira (22), no cruzamento das avenidas Paraná e 34, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

As ocorrências mobilizaram equipe da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o primeiro acidente envolveu uma motoneta e uma caminhonete estacionada.

O condutor da motocicleta seguia pela Avenida Paraná, no sentido da BR-364, quando perdeu o controle da direção e colidiu na lateral traseira do veículo, que estava parado junto ao meio-fio.

Com o impacto, o motociclista e o passageiro caíram ao solo. O condutor sofreu ferimentos e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), enquanto o passageiro teve apenas escoriações e recusou atendimento médico.

Durante o atendimento da ocorrência, testemunhas relataram que um segundo acidente aconteceu no mesmo local. Um automóvel reduziu a velocidade para observar a primeira colisão e acabou sendo atingido na traseira por outro veículo.

Segundo o proprietário do carro atingido, não houve danos, e ele optou por não registrar ocorrência. Já o motorista do outro automóvel deixou o local antes da chegada da Polícia Militar.

Ainda de acordo com a ocorrência, a caminhonete envolvida no primeiro acidente estava estacionada sobre faixa amarela, que indica proibição de estacionamento, embora não houvesse placa de regulamentação da restrição.

A perícia não compareceu ao local, pois a cena já havia sido alterada antes da chegada da equipe técnica.