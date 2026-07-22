É HOJE: Convenção do PL deve confirmar Marcos Rogério ao Governo e reunir principais nomes do partido em Porto Velho

O Partido Liberal (PL) promove, às 18h desta quarta-feira, 22, a convenção estadual marcada no espaço Villa Privilege, em Porto Velho.

Durante o evento, a legenda deverá homologar a candidatura de Marcos Rogério ao Palácio Rio Madeira, além de confirmar Rodrigo Camargo como candidato a vice-governador de Rondônia, nome confirmado pelo Podemos em convenção desta terça-feira.

Também devem ser oficializadas as candidaturas de Bruno Bolsonaro Scheid e Fernando Máximo ao Senado Federal.

A convenção reunirá ainda os candidatos do partido à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados. O PL lançará 25 nomes para deputado estadual e nove para deputado federal, contando ainda com o apoio de legendas aliadas, como Novo, Mobiliza e Podemos.

Ao convidar a população para participar do evento, Marcos Rogério afirmou que a convenção marcará o início de um novo momento para o projeto político do partido. “Vamos reafirmar a disposição de melhorar nosso estado, transformando setores vitais para a economia sem deixar o olhar mais atento à nossa população, que reclama por dias melhores na Saúde”, declarou o pré-candidato ao Governo de Rondônia através de sua assessoria.