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quarta-feira, 22 de julho de 2026.

Escola é alvo de furto de alimentos após arrombamento em Vilhena

Carnes e frangos destinados à merenda escolar foram levados
Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cleonice Batista de Jesus / Foto: Reprodução

Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cleonice Batista de Jesus, localizada na Rua Josias Antônio da Silva, bairro Jardim das Oliveiras, em Vilhena, foi alvo de furto após criminosos arrombarem a cozinha da unidade durante a madrugada.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a direção da escola constatou o crime ao chegar para iniciar as atividades.

Durante a vistoria, foi verificado que a cozinha havia sido arrombada e que diversos gêneros alimentícios, entre eles carnes e frangos destinados à merenda escolar, haviam sido furtados.

A unidade escolar conta com sistema de monitoramento por câmeras, e as imagens poderão auxiliar as autoridades na identificação dos responsáveis pelo crime.

Em razão do rompimento de obstáculo, a perícia técnico-científica foi acionada para realizar os exames no local e preservar os vestígios. A Polícia Militar registrou a ocorrência, e o caso será investigado pela Polícia Civil.

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