Homem é conduzido à UNISP após ameaçar pais idosos e resistir à abordagem policial em Vilhena

A Polícia Militar atendeu, na tarde de terça-feira (21), uma ocorrência de ameaça contra dois idosos em uma residência no bairro Cristo Rei, Vilhena.

O suspeito, filho das vítimas, apresentava comportamento agressivo e resistiu às tentativas de abordagem dos policiais.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , o casal, ambos idosos e pessoas com deficiência, relatou que vinha sendo ameaçado pelo filho, que estava bastante alterado. Ao chegar ao local, os policiais também passaram a ser alvo de intimidações por parte do suspeito.

Mesmo após a chegada de reforço, o homem recusou-se a acompanhar voluntariamente a equipe até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) e adotou postura de enfrentamento.

Diante da resistência, os policiais utilizaram uma arma de incapacitação neuromuscular (Spark) em duas oportunidades, porém o equipamento não produziu o efeito esperado, e o suspeito retirou os dardos do próprio corpo, permanecendo consciente e desafiando a equipe.

Após novas tentativas de diálogo, o homem concordou em seguir voluntariamente até a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

Durante o atendimento, familiares e testemunhas informaram que o suspeito é diagnosticado com esquizofrenia e faz uso de medicação controlada, mas estaria sem acompanhamento e tratamento médico há aproximadamente dois anos, situação que, segundo eles, tem provocado alterações significativas em seu comportamento.