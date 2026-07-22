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quarta-feira, 22 de julho de 2026.

Homem é detido após ameaçar frequentadores de bar com facas e desacatar policiais em Vilhena

Suspeito resistiu à abordagem e precisou ser contido pela Polícia Militar
Suspeito foi conduzido para Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) / Foto: Extra de Rondônia

Um homem foi detido pela Polícia Militar no último domingo (19), após ameaçar frequentadores de um bar localizado na Avenida Paraná, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

Durante a ocorrência, ele também resistiu à abordagem e investiu contra os policiais.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, a guarnição foi acionada após denúncias de que um indivíduo estaria intimidando pessoas com uma faca.

No local, os militares localizaram o suspeito e, durante a revista pessoal, encontraram duas facas presas à cintura.

Testemunhas relataram que o homem chegou ao estabelecimento de bicicleta, exibiu uma das facas e passou a ameaçar os presentes com frases intimidatórias, afirmando que eles poderiam morrer “de faca ou de revólver”.

Ainda segundo os relatos, ele permaneceu circulando próximo às vítimas, encarando-as e tentando provocar uma briga até a chegada da polícia.

Ao receber voz de prisão, o suspeito desobedeceu às ordens dos policiais, tentou fugir e passou a agredi-los com socos e chutes. Diante da resistência, foi necessário o uso da força e de algemas para contê-lo.

O homem foi encaminhado à Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP), onde foi registrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Após assinar o compromisso de comparecer à Justiça na data estabelecida, ele foi liberado conforme os procedimentos legais.

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