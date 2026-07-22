Homem é preso após atear fogo em desafeto durante tentativa de homicídio em Chupinguaia

A Polícia Militar prendeu um homem suspeito de tentar matar outro ateando fogo em seu em Chupinguaia.

A vítima sofreu queimaduras graves e precisou ser transferida em estado gravíssimo para o Hospital Regional de Cacoal.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a guarnição da Rádio Patrulha foi acionada até o Hospital Municipal, onde o médico plantonista informou que a vítima havia dado entrada em estado crítico, necessitando de intubação após sofrer queimaduras provocadas durante a agressão.

De acordo com informações, o suspeito, que seria ex-companheiro da mulher presente na residência, chegou ao imóvel embriagado para ver os filhos. Após uma discussão e ameaças contra o atual companheiro da ex-mulher, ele deixou o local dizendo que retornaria para “resolver a situação”.

Pouco tempo depois, o homem voltou com um galão de gasolina, derramou o combustível sobre um veículo e, em seguida, lançou gasolina diretamente sobre a vítima. Logo após, utilizou um isqueiro para atear fogo, fazendo com que as chamas atingissem imediatamente o homem. A cena foi presenciada pela ex-companheira do suspeito e pelos dois filhos menores do casal.

Vizinhos conseguiram apagar as chamas e socorreram a vítima até o Hospital Municipal, de onde ela foi transferida para Cacoal devido à gravidade dos ferimentos.

Durante as diligências, os policiais localizaram o suspeito nas proximidades de um estabelecimento comercial. Ao perceber a chegada da viatura, ele tentou fugir de motocicleta, mas perdeu o controle do veículo e caiu.

Com queimaduras nas mãos, foi encaminhado para atendimento médico e, segundo a ocorrência, ainda ameaçou, na presença dos policiais e da equipe de saúde, que voltaria a incendiar a vítima assim que fosse liberado.

Após receber atendimento, o homem permaneceu à disposição da Polícia Civil, que investigará o caso como tentativa de homicídio.