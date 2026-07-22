Homem é preso após confessar furto e polícia recupera objetos em Cerejeiras

Um homem foi preso pela Polícia Militar, em Cerejeiras, após confessar a autoria de um furto e indicar o paradeiro de parte dos objetos subtraídos.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , após o registro da ocorrência de furto, as características dos bens levados foram repassadas aos policiais militares.

Durante o patrulhamento, um sargento informou ter visto uma caminhonete Chevrolet S10 prata descarregando dois bancos de madeira na Rua Goiás, no bairro Maranata, objetos que correspondiam aos furtados.

O policial passou a acompanhar o veículo, que seguiu até um imóvel na Rua Alagoas, onde acionou apoio para realizar a abordagem. No local, os militares encontraram o suspeito colocando uma prancha de madeira na carroceria da caminhonete.

Também foram localizados diversos objetos espalhados pelo terreno, entre eles dois televisores, roupas, um ventilador, uma cadeira, uma antena e materiais utilizados em pintura.

Durante a abordagem, o homem confessou espontaneamente o furto. Segundo relato aos policiais, após consumir entorpecentes, contou com a ajuda de outro indivíduo, para praticar o crime.

Ele também informou que pediu a um conhecido para deixar os bancos de madeira em outro endereço, sem revelar a origem dos objetos.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil. Em seguida, a guarnição foi até o imóvel onde os bancos haviam sido descarregados, na Rua Goiás, bairro Maranata.

O local estava vazio, mas os bancos foram encontrados e apreendidos, sendo encaminhados para restituição ao proprietário e demais providências legais.