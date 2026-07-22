“Justiça foi feita”, diz Natan Donadon após TRE reconhecer elegibilidade para disputar eleições em Rondônia

“Agradeço a Deus por mais essa grande vitória. Justiça foi feita”.

Com essas palavras, o ex-deputado federal Natan Donadon, pré-candidato a uma cadeira na Câmara dos Deputados, comemorou a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia (TRE-RO), que reconheceu sua elegibilidade e o autorizou a disputar as eleições de 2026.

O julgamento ocorreu na tarde desta terça-feira (21), em Porto Velho, quando a Corte analisou o Requerimento de Declaração de Elegibilidade e buscava o reconhecimento do pleno exercício dos direitos políticos do ex-parlamentar.

Após a decisão, Donadon afirmou que sempre esteve confiante no desfecho favorável. “Sempre tive a certeza, a convicção e a confiança de que era elegível, e isso foi confirmado agora pela Corte Eleitoral de Rondônia”, declarou em entrevista ao Extra de Rondônia.

O ex-deputado também destacou que sua pré-candidatura tem como principal objetivo devolver representatividade ao Cone Sul do Estado na Câmara Federal. Segundo ele, a região está há 13 anos sem um deputado federal que represente seus interesses da em Brasília.

O CASO

Ao julgar o pedido, o TRE-RO acolheu a tese de que o prazo de oito anos de inelegibilidade deveria ser contado a partir da publicação do decreto presidencial de indulto, concluindo que a restrição se encerrou em dezembro de 2025.

Natan Donadon exerceu três mandatos consecutivos como deputado federal entre 2003 e 2013. Com a decisão unânime da Corte Eleitoral, teve reconhecida sua elegibilidade e está apto a disputar as eleições gerais de 2026 (leia mais AQUI).