Facebook Instagram
quarta-feira, 22 de julho de 2026.

Ladrão invade padaria pelo forro, consome produtos e furta dinheiro em Vilhena

Criminoso escalou a parede do estabelecimento, causou danos e fugiu levando moedas do caixa
Criminoso escalou a parede e entrou pelo forro do estabelecimento

Uma padaria localizada nas proximidades do Tiro de Guerra, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, foi alvo de furto durante a madrugada desta quarta-feira (22).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o criminoso escalou a parede do estabelecimento e conseguiu entrar pelo forro, tendo acesso ao interior do comércio sem ser percebido.

A vítima informou que o invasor consumiu diversos produtos, deixou outros espalhados e danificados pelo chão e, antes de fugir, arrombou a porta pelo lado de dentro.

Além dos danos causados ao estabelecimento, o ladrão levou aproximadamente R$ 100 em moedas que estavam no caixa.

O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes.

Compartilhe:
Últimas notícias

Últimas notícias

© 2008-2026 - Todos os direitos reservados a Jornal Extra de Rondônia.

ATENÇÃO

Proibido copiar conteúdo desta página!