Motociclista é flagrado com simulacro de pistola e porção de maconha durante abordagem em Vilhena

Um motociclista foi abordado pela Polícia Militar durante patrulhamento na Avenida Melvin Jones, em Vilhena, após apresentar atitude suspeita ao perceber a aproximação da viatura.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , os policiais seguiam pela avenida quando, na esquina com a Rua Girassol, notaram que o condutor de uma motocicleta reduziu a velocidade e demonstrou nervosismo, o que motivou a abordagem.

Durante a revista pessoal, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, preso à cintura do suspeito, além de uma porção de maconha. Questionado, ele informou que havia adquirido a droga de terceiros em uma praça próxima ao local da abordagem.

O homem também relatou que comprou o simulacro porque é usuário de drogas e vinha sendo ameaçado de morte por outro usuário, afirmando que pretendia utilizar o objeto para intimidar o autor das ameaças.

Diante dos fatos, a Polícia Militar registrou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO). O abordado assumiu o compromisso de comparecer à audiência em data e horário previamente estabelecidos pela Justiça.