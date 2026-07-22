Motociclista fica ferido após colisão com caminhonete em cruzamento de Vilhena

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito com uma caminhonete no cruzamento da Avenida Carmelita Fermina dos Anjos com a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia , a Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e constatou o envolvimento de uma caminhonete e uma motocicleta.

A condutora da caminhonete relatou que trafegava pela Avenida Carmelita Fermina dos Anjos, no sentido Porto Velho/Cuiabá, e que, ao atravessar a Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, teve a lateral direita do veículo atingida pela motocicleta.

Já o motociclista informou aos policiais que seguia pela Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no sentido BR-364/Aeroporto, e, ao chegar ao cruzamento, acabou colidindo contra a lateral da caminhonete.

A Perícia Técnico-Científica realizou os levantamentos no local e constatou os danos provocados pela colisão.

O Corpo de Bombeiros Militar prestou atendimento ao motociclista, que sofreu escoriações pelo corpo, lesão no joelho esquerdo, fratura no punho esquerdo e um corte no dedo médio da mão esquerda, sendo encaminhado ao Hospital Regional.

A condutora da caminhonete não sofreu ferimentos. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.