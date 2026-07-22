Secretaria amplia atendimento nas UBS com horário noturno a partir de segunda-feira em Vilhena

Com o objetivo de ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e fortalecer a rede de atendimento durante o período sazonal, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), por meio da Atenção Básica, inicia uma ação de atendimento em horário estendido nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), em Vilhena.

A partir da próxima segunda-feira, dia 27 de julho, cinco UBS do município passam a oferecer atendimento noturno às segundas e terças-feiras, até às 22h.

A medida será mantida durante todo o período sazonal e integra as estratégias da Semus para ampliar a assistência e contribuir para a organização do fluxo de atendimento na rede municipal, incluindo o suporte à Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

A ampliação do horário nas UBS busca garantir que a população tenha mais uma alternativa de acesso aos serviços de saúde, especialmente em casos que podem ser atendidos pela Atenção Básica, evitando a sobrecarga dos serviços de urgência e emergência.

O atendimento será realizado por livre demanda, sem necessidade de agendamento prévio. Os moradores poderão procurar as unidades participantes dentro do horário estabelecido para receber atendimento conforme a necessidade apresentada.

Confira as unidades que terão atendimento noturno:

UBS Liro Hoesel – Cristo Rei

UBS Carlos Roberto Mazala – Setor 19

UBS Leonardo Alves – Setor 9

UBS Vitalina Gentil – São José

UBS Luis Valdez – Setor 12