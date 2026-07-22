Tentativa de furto de motoneta é registrada no bairro Jardim Eldorado em Vilhena

Uma tentativa de furto de uma motoneta foi registrada pela Polícia Militar na Avenida Brasil, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

O veículo foi localizado abandonado a poucos metros de onde havia sido estacionado, antes que o criminoso conseguisse levá-lo.

Conforme informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia , a proprietária estacionou a motoneta em frente à residência e, ao retornar, percebeu que o veículo havia desaparecido.

Durante buscas pelas proximidades, ela encontrou a motocicleta abandonada em uma rua próxima.

A Polícia Militar constatou que houve a subtração do veículo, mas que o crime não foi consumado, já que a motoneta foi abandonada antes de ser levada definitivamente, configurando, em tese, tentativa de furto.

Ainda de acordo com a ocorrência, imóveis próximos possuem câmeras de monitoramento, cujas imagens poderão auxiliar na identificação do autor.

O caso foi registrado e será investigado pelas autoridades competentes.