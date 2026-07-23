Em visita ao EXTRA, ex-secretário estadual Luís Fernando confirma pré-candidatura ao Senado e defende maior qualificação da bancada de RO

O ex-secretário de Estado de Finanças, Luís Fernando Pereira (PSD), está em Vilhena iniciando agenda oficial na região do Cone Sul de Rondônia.

Na “Cidade Clima da Amazônia”, Luís visitou o escritório do site Extra de Rondônia, para falar de sua pré-candidatura ao Senado Federal nas eleições de outubro de 2026.

Servidor de carreira da Secretaria de Finanças (Sefin) há 22 anos, ele afirmou que aceitou o desafio após convite do governador Marcos Rocha, que optou por permanecer no comando do Estado até o fim do mandato.

Segundo Luiz Fernando, sua experiência na gestão pública e na condução das finanças estaduais o credencia a representar Rondônia em Brasília, especialmente em temas ligados à economia, legislação tributária e desenvolvimento. “Foi um convite do governador Marcos Rocha para que eu pudesse representar melhor Rondônia no Senado. Durante mais de sete anos como secretário de Finanças, percebi o quanto é importante termos representantes preparados para discutir assuntos complexos que impactam diretamente a vida da população”, afirmou.

O pré-candidato destacou que pretende integrar um grupo político comprometido com os interesses do Estado, ao lado do pré-candidato ao Governo, Adailton Fúria, e dos candidatos proporcionais que serão apresentados pela coligação formada por PSD, PRD e Avante.

PRIMEIRA DISPUTA ELEITORAL

Embora tenha longa trajetória na administração pública, Luís Fernando disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Desde que deixou a Secretaria de Finanças, ele percorre Rondônia em agendas políticas para apresentar seu projeto.

Segundo ele, a principal cobrança da população é por representantes mais atuantes na defesa dos interesses do Estado. “As pessoas querem parlamentares mais comprometidos. Um exemplo citado em praticamente todas as cidades é a concessão da BR-364. Muita gente entende que faltou atuação da bancada federal no momento certo para evitar um dos pedágios mais caros do país sem que houvesse melhorias proporcionais na rodovia”, afirmou.

Além da infraestrutura, ele afirma que saúde, segurança pública e educação continuam entre os principais temas apontados pelos rondonienses durante suas visitas ao interior.

EQUILÍBRIO FISCAL E CRESCIMENTO DO ESTADO

Ao comentar sua passagem pela Secretaria Estadual de Finanças, Luiz Fernando ressaltou que Rondônia alcançou um dos melhores desempenhos fiscais do país durante a gestão Marcos Rocha.

Segundo ele, o Estado manteve a nota máxima atribuída pela Secretaria do Tesouro Nacional ao longo dos últimos anos. “Rondônia hoje possui nota A+, demonstrando equilíbrio fiscal, baixo endividamento e capacidade de honrar seus compromissos. Isso é resultado de uma gestão responsável e de um ambiente econômico que favoreceu o crescimento da arrecadação”, afirmou ao Extra de Rondônia.

Ele lembrou ainda que o orçamento estadual praticamente dobrou nos últimos anos. “Quando assumimos, em 2019, o orçamento girava em torno de R$ 8 bilhões. Hoje chega próximo de R$ 19 bilhões. Esse crescimento ocorreu porque Rondônia cresceu economicamente, ampliou sua produção e tornou o ambiente tributário mais transparente e mais justo”, lembrou.

CONVENÇÃO EM AGOSTO

Luiz Fernando também confirmou que sua candidatura será submetida à homologação durante a convenção conjunta de PSD, PRD e Avante, marcada para o dia 1º de agosto, às 14h, no espaço Villa Privilege, em Porto Velho.

Segundo ele, o encontro oficializará também as candidaturas ao Governo do Estado, à Assembleia Legislativa e à Câmara dos Deputados.

MENSAGEM AO ELEITOR

Ao encerrar a entrevista, o pré-candidato pediu que os eleitores avaliem cuidadosamente os nomes que disputarão as duas vagas ao Senado. “O senador é escolhido para um mandato de oito anos. É como entregar uma procuração para alguém representar os interesses de Rondônia em Brasília. As decisões tomadas lá influenciam diretamente nossa vida, nossa economia, nossa infraestrutura e nossa segurança jurídica. Por isso, peço que a população conheça a trajetória de cada candidato antes de decidir seu voto”, finalizou.