PM prende suspeitos por invadir residência de idosos em Nova Mamoré

A Polícia Militar prendeu dois suspeitos por permanecerem em uma residência contra a vontade dos moradores, na última segunda-feira (20), em Nova Mamoré.

A ação foi desencadeada após uma denúncia anônima e terminou com a prisão da dupla.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após receber informações de que duas pessoas permaneciam no imóvel sem a autorização dos proprietários.

No local, os militares fizeram contato com um familiar das vítimas e constataram que o casal de idosos estava visivelmente abalado com a situação.

Após a confirmação de que os suspeitos ainda estavam na residência, os policiais realizaram buscas e localizaram ambos escondidos debaixo de uma cama.

De acordo com o relato das vítimas, os envolvidos entraram no imóvel durante a manhã e permaneceram no local por várias horas, mesmo após diversos pedidos para que deixassem a casa.

A permanência causou medo ao casal, que temia a chegada de outras pessoas ao endereço em razão de possíveis desavenças envolvendo os suspeitos.

Os dois receberam voz de prisão e foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Nova Mamoré, onde foram apresentados à autoridade policial para as providências cabíveis.

Durante a ocorrência, um aparelho celular relacionado aos fatos também foi apreendido e entregue à Polícia Civil.