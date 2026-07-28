Associação pioneira de Guajará-Mirim celebra 35 anos de atuação em defesa das pessoas com deficiência

A Associação dos Deficientes Físicos de Guajará-Mirim (ASDEFIG) comemorou, no último dia 25 de julho, seus 35 anos de atuação em prol das pessoas com deficiência no município e em toda a região. Fundada em 1991, a entidade consolidou-se como referência no atendimento à população carente, desenvolvendo um importante trabalho social voltado ao acolhimento, à inclusão e à solidariedade.

Ao longo de sua trajetória, a associação enfrentou diversos desafios, especialmente por se tratar de uma instituição sem fins lucrativos, que depende do apoio da sociedade e do poder público para manter suas atividades. Apesar das dificuldades, a ASDEFIG alcançou uma importante conquista com a obtenção de sua sede própria, considerada um marco na história da entidade.

Nos últimos seis meses, a nova diretoria tem se destacado pelo empenho e compromisso com o fortalecimento da associação. Entre os principais avanços está a regularização da documentação da entidade, etapa considerada fundamental para ampliar sua credibilidade e possibilitar o acesso a novas parcerias e recursos.

Como resultado desse trabalho, a ASDEFIG promoveu um evento em comemoração ao aniversário de 35 anos, reunindo mais de 100 pessoas. A celebração contou com o apoio do comércio local e a participação de voluntários, proporcionando um momento de integração, alegria e fortalecimento dos laços comunitários. O evento foi marcado por um ambiente participativo, reforçando a união como um dos pilares para a continuidade e o crescimento do trabalho social desenvolvido pela instituição.

O ativista e comunicador Jailton Delogo destacou a importância da ASDEFIG para Guajará-Mirim e toda a região. Segundo ele, a associação exerce um papel essencial ao atender, sem distinção, todas as pessoas que necessitam de apoio, oferecendo não apenas assistência material, como a distribuição de alimentos, mas também acolhimento, carinho e dignidade.

“A ASDEFIG é um exemplo de união e resistência. Mesmo diante das dificuldades, segue firme na luta pelos direitos das pessoas com deficiência, mostrando que, com dedicação e solidariedade, é possível transformar realidades”, ressaltou Jailton Delogo.

Com uma gestão comprometida e o apoio crescente da comunidade, a Associação dos Deficientes Físicos de Guajará-Mirim segue escrevendo sua história e reafirmando seu papel como uma instituição de destaque e esperança para toda a região.

Quem deseja acompanhar o trabalho desenvolvido ou obter mais informações sobre a temática da pessoa com deficiência pode acessar o perfil do ativista e comunicador Jailton Delogo no Instagram, por meio do usuário @jailtondelogo.