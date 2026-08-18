Câmeras registram furto de motocicleta no pátio do Hospital Regional de Vilhena

Uma motocicleta foi furtada na noite de domingo, 16 de agosto, no pátio do Hospital Regional de Vilhena. O crime foi gravado por circuitos de câmeras de segurança instalados no local.
Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, o veículo pertence a um funcionário do hospital, que havia estacionado a motocicleta para trabalhar.
A vítima só deu falta da motocicleta na manhã de segunda-feira, 17 de agosto, ao término do expediente.
A motocicleta furtada é uma Honda CG 150, de cor preta, ano 2005, com placa NDI-1H55. As imagens de segurança do hospital registraram a ação do suspeito e devem auxiliar as autoridades na identificação do autor do crime.
A vítima procurou a Unidade Integrada de Segurança Pública (UNISP) de Vilhena para registrar o boletim de ocorrência.
Quem tiver informações sobre o paradeiro do veículo pode entrar em contato com as forças de segurança locais.
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