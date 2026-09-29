Vice de Hildon, Cirone leva máquinas a 100 associações e pretende recuperar cadeia do leite em RO

O deputado estadual Cirone Deiró, candidato a vice-governador na chapa de Hildon Chaves (44), destinou cerca de R$ 10 milhões em emendas a mais de 100 associações rurais. O dinheiro virou tratores, resfriadores de leite e placas solares para pequenos produtores.

Cada equipamento reduz um custo do produtor de leite. O resfriador conserva o leite até o caminhão do laticínio chegar. O trator ajuda no cuidado do pasto, e a placa solar baixa a conta de luz.

O apoio chega enquanto o leite perde força no estado. No primeiro trimestre de 2026, Rondônia captou cerca de 137 milhões de litros, contra 153 milhões no mesmo período de 2025. É uma queda de 10,5%.

No segundo trimestre, foram 11,57 milhões de litros a menos que em 2025. A queda vem de antes: entre 2018 e 2023, as vacas ordenhadas passaram de 843 mil para 354 mil, e a produção anual caiu de 1 bilhão para 644 milhões de litros.

Para reverter esse quadro, Hildon e Cirone querem levar esse apoio a todo o estado. O Plano de Governo prevê ampliar a compra de máquinas para os municípios, com prioridade para associações, cooperativas e pequenos produtores, e reforçar a Emater com mais técnicos no campo.

O plano também cria o Programa Estadual de Alimentação Regionalizada, que dá preferência ao leite e aos derivados produzidos no estado na merenda escolar e nos hospitais estaduais. Para o produtor, é garantia de venda. “O pequeno produtor não quer favor. Quer assistência para produzir, estrutura para crescer e mercado para vender. Com Hildon, é isso que vamos levar a cada canto de Rondônia”, disse Cirone.