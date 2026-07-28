Faculdade Metropolitana inicia Semana Pedagógica de Medicina com foco na excelência da formação médica

Na noite desta segunda-feira (27), a Faculdade Metropolitana deu início à Semana Pedagógica do curso de Medicina, reunindo docentes, coordenação e gestores acadêmicos em um momento dedicado ao alinhamento das práticas pedagógicas e ao planejamento estratégico para o início do semestre letivo.

Para o reitor emérito do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA e diretor presidente do Grupo Educacional Aparício Carvalho, Dr. Aparício Carvalho, a Semana Pedagógica reafirma o compromisso da instituição com a excelência na formação médica e com o fortalecimento da saúde em Rondônia.

“É motivo de satisfação reunir mais de 90% do nosso corpo docente para discutir metodologias, compartilhar experiências e definir estratégias que aprimorem o processo de ensino-aprendizagem dos futuros profissionais de saúde do estado. Esse alinhamento entre professores, coordenação e direção fortalece a qualidade da formação médica e reafirma o nosso compromisso com uma educação de excelência, preparando profissionais cada vez mais qualificados.”

A programação de abertura contou com palestras voltadas ao planejamento pedagógico do semestre, destacando a importância da atuação integrada entre professores, coordenação e instituição. Durante o encontro, foram discutidas estratégias para o fortalecimento do processo de ensino-aprendizagem, a organização das atividades acadêmicas e o alinhamento das práticas docentes às Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de Medicina.

A diretora de expansão da Faculdade Metropolitana, Dra. Mariana Carvalho, ressaltou que este é um momento estratégico para fortalecer o planejamento acadêmico e garantir a excelência na formação médica.

“É um momento extremamente importante para contribuir com a troca de experiências, organização, e assim a gente poder ter a certeza que estamos colocando no mercado de trabalho cada vez mais profissionais qualificados. E esse diálogo reflete no dia a dia da sala de aula e contribui com os discentes da Faculdade Metropolitana, desde a sua entrada até mesmo quando eles saem e recebem o seu diploma.”

Para a Faculdade Metropolitana, investir continuamente na qualificação de seus professores significa investir diretamente na qualidade da formação dos acadêmicos. O planejamento realizado antes do início das aulas fortalece a integração entre teoria e prática, promove a inovação pedagógica e garante que cada etapa do semestre esteja alinhada à missão institucional de formar profissionais capazes de transformar a realidade por meio da educação e da saúde.

Segundo o coordenador do curso de Medicina da Faculdade Metropolitana, Luís Eduardo Maiorquin, a Semana Pedagógica representa um momento essencial de fortalecimento da qualidade acadêmica e do compromisso institucional com a excelência no ensino.

“É uma oportunidade para avaliarmos o semestre que passou, refletirmos sobre as práticas pedagógicas e planejarmos, de forma coletiva, as ações que irão nortear o próximo período letivo. A participação ativa dos nossos docentes nesse processo fortalece a instituição, promove o aprimoramento contínuo do ensino e reafirma o compromisso da Metropolitana com uma formação médica. Isso engrandece a instituição, traz para instituição um fortalecimento na parte pedagógica e a gente fica feliz porque são os nossos docentes participando diretamente dessa construção.”

A Semana Pedagógica representa um espaço de reflexão, atualização e construção coletiva. É nesse momento que o corpo docente compartilha experiências, revisita metodologias de ensino e fortalece o compromisso com uma formação que alia conhecimento científico, desenvolvimento técnico e sensibilidade humana, preparando futuros médicos.

Ao fortalecer seu corpo docente e investir no aperfeiçoamento constante das práticas educacionais, a Faculdade Metropolitana consolida seu papel como referência na formação médica e na construção de uma educação transformadora.