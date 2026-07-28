Força Integrada prende homem e apreende 27 kg de drogas durante operação em RO

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Rondônia (FICCO/RO) prendeu em flagrante, na segunda-feira (27), um homem suspeito de tráfico de drogas durante uma operação realizada em Porto Velho.

De acordo com a FICCO/RO, a equipe realizava diligências quando recebeu a informação de que um imóvel estaria sendo utilizado como depósito de entorpecentes por uma organização criminosa.

Ao averiguar a denúncia, os policiais flagraram um homem transportando um volume considerado suspeito e realizaram a abordagem.

No imóvel, foram encontrados aproximadamente 27 quilos de entorpecentes com características semelhantes à cocaína, ao crack e à maconha, além de cerca de 192 comprimidos de êxtase.

Também foram apreendidos uma planta com características de maconha, uma balança de precisão, materiais utilizados para o fracionamento e acondicionamento das drogas, cadernos com anotações e dinheiro em espécie.

Segundo a corporação, o suspeito assumiu a propriedade do material apreendido. Ele recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado, juntamente com os entorpecentes e demais objetos, à Superintendência Regional da Polícia Federal em Rondônia, onde foram adotadas as medidas legais. Todo o material passará por exame pericial.

A FICCO/RO é composta por integrantes da Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Penal de Rondônia e Polícia Penal Federal (SENAPPEN).