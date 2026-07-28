PM apreende 400 frascos de vacina veterinária contrabandeados na fronteira com a Bolívia

A Polícia Militar de Rondônia apreendeu 400 frascos de vacina veterinária introduzidos clandestinamente no Brasil durante a Operação Brasil Contra o Crime Organizado, realizada na segunda-feira (27), em Guajará-Mirim.

Segundo a corporação, equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE), por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas (BPFRON), faziam patrulhamento nas proximidades do porto clandestino conhecido como Porto Pérola quando localizaram duas caixas térmicas de isopor abandonadas. No interior delas foram encontrados 400 frascos da vacina veterinária Providean Clostridial 8, sem documentação fiscal, aduaneira ou sanitária.

Diante da suspeita de ingresso irregular da mercadoria, proveniente da Bolívia, todo o material foi apreendido e encaminhado à Receita Federal em Guajará-Mirim para as providências cabíveis. O prejuízo estimado ao crime é de aproximadamente R$ 70 mil.

A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento Especializado, por meio do BPFRON, no âmbito da Operação Brasil Contra o Crime Organizado, reforçando a atuação integrada das forças de segurança no enfrentamento aos crimes transfronteiriços.

Coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública em parceria com o Governo de Rondônia, a Operação Brasil Contra o Crime Organizado tem como objetivo intensificar o combate às facções criminosas e aos crimes na faixa de fronteira, especialmente o tráfico de drogas e o contrabando.